В Новом Уренгое мужчина решил продать квартиру, но сам остался без денег

5 Янв. 2019 2019-01-05T11:38:50+03:00

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В Новом Уренгое проводится проверка по факту мошенничества. Как сообщили в пресс-службе УМВД по ЯНАО, 27 декабря 2018 в полицию обратился мужчина, который рассказал, что неизвестные завладели его деньгами в сумме 258 тысяч рублей.

Установлено, что на различных сайтах бесплатных объявлений мужчина размещал объявление о продаже квартиры. После этого ему поступил звонок от неизвестного, который под предлогом перевода денег в качестве залога за покупку квартиры попросил подойти к банкомату и совершить несколько операций. В результате этого с банковской карты мужчины списали деньги в сумме 258 тысяч рублей, после чего злоумышленник перестал выходить на связь.

Полицейские в очередной раз рекомендуют гражданам не совершать никаких действий с банковскими картами под диктовку неизвестных лиц, не сообщать данные карты и другую информацию из смс-ок.