5 Янв. 2019 2019-01-05T10:29:23+03:00

Новоуренгоец отсидит 3 года в колонии за проникновение в чужое жилище и кражу Фото: Татьяна Коркина

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В Новом Уренгое вынесен приговор по уголовному делу в отношении 36-летнего мужчины, который признан виновным в краже, совершённой с незаконным проникновением в жилище.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по ЯНАО, 18 июля 2018 в полицию поступило заявление от местного жителя о том, что неизвестные похитили его ценные вещи на сумму 7,6 тысяч рублей. Во время проверки полицейские установили, что злоумышленник воспользовался отсутствием хозяина квартиры, незаконно проник в жильё и похитил ценные вещи.

Во время оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что к краже причастен ранее судимый мужчина, не имеющий постоянного места жительства. Теперь ему придётся провести в колонии строгого режима три года.