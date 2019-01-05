2019-01-05T10:29:23+03:00
Происшествия

Новоуренгоец отсидит 3 года в колонии за проникновение в чужое жилище и кражу

Суд вынес приговор
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Новоуренгоец отсидит 3 года в колонии за проникновение в чужое жилище и кражуНовоуренгоец отсидит 3 года в колонии за проникновение в чужое жилище и кражуФото: Татьяна Коркина
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В Новом Уренгое вынесен приговор по уголовному делу в отношении 36-летнего мужчины, который признан виновным в краже, совершённой с незаконным проникновением в жилище.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по ЯНАО, 18 июля 2018 в полицию поступило заявление от местного жителя о том, что неизвестные похитили его ценные вещи на сумму 7,6 тысяч рублей. Во время проверки полицейские установили, что злоумышленник воспользовался отсутствием хозяина квартиры, незаконно проник в жильё и похитил ценные вещи.

Во время оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что к краже причастен ранее судимый мужчина, не имеющий постоянного места жительства. Теперь ему придётся провести в колонии строгого режима три года.

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