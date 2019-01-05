Житель Нового Уренгоя отсидит 1,5 года за хранение наркотиков
Суд вынес приговор
Житель Нового Уренгоя отсидит 1,5 года за хранение наркотиковФото: Татьяна Коркина
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Новоуренгойский суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 33-летнего, ранее не судимого, местного жителя. Молодой человек признан виновным в незаконном хранении наркотических средств в крупном размере.
Как сообщили в пресс-службе УМВД по ЯНАО, в июле 2018 года полицейские в подъезде жилого дома задержали мужчину. Во время личного досмотра у него изъяли наркотическое вещество массой 3,53 грамма.
Теперь ему предстоит отсидеть 1,5 года в колонии-поселении.