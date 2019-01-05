Юная новоуренгойка расплатилась чужой банковской карточкой в нескольких магазинах
Возбуждено уголовное дело
Юная новоуренгойка расплатилась чужой банковской карточкой в нескольких магазинахФото: Татьяна Коркина
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В Новом Уренгое возбуждено уголовное дело по факту кражи, совершённой с банковского счёта. Как сообщили в пресс-службе УМВД по ЯНАО, в декабре 2018 в полицию обратился мужчина, который сообщил, что неизвестные оплатили покупки с его банковской карты на сумму 7,6 тысяч рублей.
Стражи правопорядка установили, что мужчина потерял свою банковскую карту, оснащённую wi-fi индикатором. Нашла её 18-летняя, ранее не судимая, девушка, которая расплатилась ею за купленные товары в нескольких торговых точках города.
Свою вину она признала, сейчас она находится под подпиской о невыезде.