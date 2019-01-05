Погода на Ямале 5 января: днём холодно, пройдёт снег

5 Янв. 2019 2019-01-05T01:09:53+03:00

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На Ямале 5 января местами ожидается небольшой снег, в северных районах умеренный снег. Ветер юго-западный 4-12 м/с, в отдельных районах порывы до 13 м/с. Температура ночью -18…-20… C, днем -15…-17…C.

По народному календарю 5 января – Федулов день. На Руси подмечали, что погода Федулова дня предсказывает погоду ноября. «Пришел Федул — ветер подул», говорили наши предки. Если был ветер – значит, будет богатый урожай.