2019-01-04T17:37:59+03:00
Происшествия

Житель Ноябрьска перевел за картинку профлиста 88 тысяч рублей

Не дождавшись материала мужчина обратился в полицию
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Предупреждения полиции о том, что не следует переводить деньги незнакомцам, не видя товар, ямальцы постоянно игнорируют. Так, из-за своей доверчивости пострадал очередной житель Ноябрьска.

Как сообщает УМВД по ЯНАО, ноябрянин в социальной сети нашел объявление о продаже профильного листа. Во время телефонного разговора лжепродавец пояснил, что для покупки товара необходима 100% оплата. Согласившись на условия и не убедившись в безопасности сделки, ноябрянин перевел на банковский счет неизвестного 88 тысяч рублей. Получив перевод, лжепродавец перестал выходить на связь с заявителем. До настоящего времени товар не доставлен. Мужчина понял, что его обманули, обратился в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В центре Салехарда из-за угрозы обрушения срочно расселяют жильцов многоквартирного дома
Молодой житель Тарко-Сале расстрелял из дробовика своих приятелей
В Ноябрьске пироман поджёг три машины
Надымчанин забил насмерть гостеприимного хозяина
В Тарко-Сале у пассажира легковушки обнаружены наркотики
Погода на Ямале 4 января: -15 градусов и ветер
В Салехарде начали работы по переключению светофоров
Житель Муравленко за бонусы отдал мошеннице 9 тысяч рублей
Погода на Ямале 3 января: ветер тише, снега больше
В новогоднюю ночь житель Ноябрьска зарезал друга
На промзоне Ноябрьска заживо сгорели двое мужчин
Пенсионные накопления жительницы Ноябрьска неожиданно переведены в некоммерческий фонд
Зимник «Аксарка - Салемал - Панаевск - Яр-Сале» откроют через неделю
Пуровские спасатели вынесли из огня четверых малышей
Погода на Ямале 2 января: облачно и сильный ветер
В отдалённом микрорайоне Ноябрьска появилась чистая вода
За минувшие сутки на Ямале сгорели два автомобиля
Погода на Ямале 1 января: -17 градусов и небольшой снег