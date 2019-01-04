Житель Ноябрьска перевел за картинку профлиста 88 тысяч рублей

4 Янв. 2019 2019-01-04T17:37:59+03:00

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Предупреждения полиции о том, что не следует переводить деньги незнакомцам, не видя товар, ямальцы постоянно игнорируют. Так, из-за своей доверчивости пострадал очередной житель Ноябрьска.

Как сообщает УМВД по ЯНАО, ноябрянин в социальной сети нашел объявление о продаже профильного листа. Во время телефонного разговора лжепродавец пояснил, что для покупки товара необходима 100% оплата. Согласившись на условия и не убедившись в безопасности сделки, ноябрянин перевел на банковский счет неизвестного 88 тысяч рублей. Получив перевод, лжепродавец перестал выходить на связь с заявителем. До настоящего времени товар не доставлен. Мужчина понял, что его обманули, обратился в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину».