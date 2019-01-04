Молодой житель Тарко-Сале расстрелял из дробовика своих приятелей

4 Янв. 2019 2019-01-04T14:35:07+03:00

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В январские праздники информация на сайте следственного комитета Ямала больше похожа на сводку боевых действий. Только за три дня были убиты четверо мужчин. Все трагедии произошли на фоне алкогольного опьянения.

Так, пуровским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело в отношении жителя Тарко-Сале, подозреваемого в убийстве двух лиц.

По информации ведомства, 3 января 2019 года в городе Тарко-Сале ночью 20-летний подозреваемый распивал спиртные напитки со своими гостями. В какой-то момент между нетрезвыми мужчинами возникла ссора. Хозяин квартиры взял ружье, заряженное патронами с дробовыми зарядами, и выстрелил сначала в одного потерпевшего, а затем во второго. Мужчины от полученных огнестрельных ранений скончались на месте преступления.

В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Подозреваемый задержан.