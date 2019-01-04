В Ноябрьске пироман поджёг три машины
В ночь на 4 января в Ноябрьске сгорели три автомобиля марок «Лада», «Nissan» и «Toyota». ЧП произошло на улице Транспортной, в дальнем СМП
Информации об этом с фото появилась в группе «Происшествия Ноябрьск» в соцсети ВКонтакте.
Пожарные прибыли спустя несколько минут, но машины успели сильно пострадать. Ноябряне города выдвигают разные версии произошедшего.
МЧС России по ЯНАО назвал предварительной причиной пожара – поджог.
«Сегодня ночью в городе Ноябрьске по улице Транспортной горели три автомобиля: Nissan X-trail, Toyota Yaris и Lada Kalina. Сообщение о возгорании поступило в пожарную часть в начале третьего. На момент прибытия добровольцев наблюдалось горение 3-х автомобилей на площади 16 квадратных метров. Так как пожарная часть находится на расстоянии 10 километров от места происшествия, спасатели прибыли немного позже. Спустя 22 минуты пожар был полностью потушен.
В результате огнем повреждены три автомобиля по всей площади. Пострадавших и погибших нет. Предварительная причина пожара – поджог. Для выяснения обстоятельств произошедшего на месте работает дознаватель МЧС» - говорится в сообщении.