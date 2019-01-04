Надымчанин забил насмерть гостеприимного хозяина

4 Янв. 2019 2019-01-04T11:02:50+03:00

Изменить размер текста: A A

Новогодние посиделки завершились смертью ямальца. А виной всему эмоции и алкоголь.

Как сообщает следственный комитет Ямала, надымчанина обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

Трагедия случилась 2 января 2019 года в селе Ныда Надымского района в квартире 57-летнего мужчины. Родственники обнаружили тело мужчины множеством ссадин и гематом. Выяснилось, что накануне происшествия ямалец распивал спиртные напитки со своим знакомым. Между односельчанами произошла ссора, во время которой гость жестоко избил хозяина и скрылся с места происшествия.

В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Подозреваемый задержан. Расследование уголовного дела продолжается.