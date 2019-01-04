В Тарко-Сале у пассажира легковушки обнаружены наркотики

4 Янв. 2019 2019-01-04T07:59:37+03:00

Молодой человек вину свою признал

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Рейд оказался вполне успешным у сотрудников пуровской полиции. Стражи порядка выявили молодого человека, который в кармане куртки носил наркотики.

Как сообщает УМВД по ЯНАО, полицейские в районе автозаправочной станции города Тарко-Сале задержан легковой автомобиль, в салоне которого находился 29-летний ранее судимый пассажир. При личном досмотре парня в кармане его куртки полицейские обнаружили прозрачные полимерные пакетики, сверток фольги с порошкообразным кристаллическим веществом светлого цвета и металлическую трубку, приспособленную для курения.

Вещество оперативниками было изъято и направлено на экспертизу. Согласно полученным данным это оказался наркотик массой более одного грамма.

По данному факту следственным отделом пуровской полиции возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение наркотических средств, совершенные в крупном размере».

Молодой человек свою вину признает.