Погода на Ямале 4 января: -15 градусов и ветер

4 Янв. 2019 2019-01-04T06:49:41+03:00

Фото из группы "Надым" в соцсети ВКонтакте

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В пятницу, 4 января, В Ямало-Ненецком автономном округе ожидается днём слабое потепление и усиление ветра.

В Ноябрьске, Муравленко, Губкинском и Тарко-Сале пасмурно, снег. Температура воздуха около -12 градусов. Ветер юго-западный 9-13 метро в секунду.

В Тазовском и Красноселькупе пасмурно, небольшой снег. Температура воздуха днем -11, ночью до -18 градусов. Ветер западный 7-11 метров в секунду.

В Новом Уренгое и Надыме пасмурно, небольшой снег. Температура воздуха около -12 днем, ночью до -17. Ветер юго-западный 9-12 метров в секунду.

В Салехарде, Аксарке и Лабытнанги облачно, редкий небольшой снег. Температура воздуха около -15 градусов. Ветер юго-западный 3-9 метров в секунду.

В Мужах облачно, без осадков. Температура воздуха около -11 градусов. Ветер северо-западный 6-10 метров в секунду.

В Яр-Сале пасмурно, небольшой снег в первой половине дня. Температура воздуха днём около -13 градусов, ночью до -17. Ветер северо-западный 6-8 метров в секунду.