В Салехарде начали работы по переключению светофоров

3 Янв. 2019 2019-01-03T12:22:17+03:00

За ситуацией на дорогах наблюдают сотрудники ГИБДД

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Жителей Салехарда, а самое главное автомобилистов, администрации города предупреждает о работах на светофорах. С 3 января началось переключение режимов работы светофоров на перекрестках Салехарда.

Пешеходная фаза светофоров, разрешающая пешеходам переходить проезжую часть перекрестков в любом направлении, в том числе и по диагонали, будет отключена. Работы рассчитаны на три дня. За ситуацией на дорогах наблюдают сотрудники ГИБДД.

По состоянию на 13.00 проведены работы по изменению режима работы светофоров на следующих перекрестках: ул.З.Космодемьянской - ул.Губкина, ул.З.Космодемьянской - ул.Подшибякина, ул.З.Космодемьянской - ул.Ямальская, ул.З.Космодемьянской - ул.Мира, ул.З.Космодемьянской - ул.Республики, ул.Губкина -ул.Броднева, ул.Мира -ул.Броднева, ул.Республики - ул.Броднева, ул.Подшибякина -ул.Броднева, ул.Матросова- ул.Губкина, ул.Матросова- ул.Подшибякина, ул.Матросова- ул.Ямальская, ул.Чубынина -ул.Мира, ул.Чубынина -ул.Ямальская, ул.Чубынина - ул.Совхозная.