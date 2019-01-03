Житель Муравленко за бонусы отдал мошеннице 9 тысяч рублей

3 Янв. 2019 2019-01-03T09:06:53+03:00

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Обращение по имени и знание последних четырех номеров карты усыпило бдительность жителя Муравленко. Мужчина полностью доверился звонившей незнакомке.

Как4 сообщает УМВД ЯНАО, 24 декабря в полицию Муравленко обратился житель города и сообщил, что с его банковской карты пропали более 9 тысяч рублей.

Выяснилось, мужчине на мобильный телефон позвонила неизвестная женщина, которая представилась сотрудником банка. При этом злоумышленница точно указала фамилию, имя, отчество и последние цифры банковской карты потерпевшего, тем самым вызвала к себе доверие. Лжесотрудник банка сообщила о начислении денежных бонусов, для их получения необходимо продиктовать данные своей банковской карты. Передав информацию, мужчина лишился более 9 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».