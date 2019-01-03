Погода на Ямале 3 января: ветер тише, снега больше

3 Янв. 2019 2019-01-03T07:29:41+03:00

Фото из группы "Тарко-Сале" в соцсети ВКонтакте

Температура воздуха почти не изменится

Изменить размер текста: A A

В четверг, 3 января, на большей части Ямало-Ненецкого автономного округа температура воздуха не изменится, ветер немного стихнет и пройдут снегопады.

В Ноябрьске, Муравленко, Губкинском и Тарко-Сале пасмурно, преимущественно без осадков. Температура воздуха -16 -18 градусов. Ветер юго-западный 9-13 метров в секунду.

В Тазовском и Красноселькупе пасмурно, редкий небольшой снег. Температура воздуха -15 -18 градусов. Ветер южный 4-6 метров в секунду.

В Новом Уренгое и Надыме пасмурно, небольшой снег. Температура воздуха около -13. Ветер юго-западный 5-9 м/с.

В Салехарде, Аксарке и Лабытнанги пасмурно, небольшой снег. Температура воздуха около -15 градусов. Ветер юго-западный 4-5 метров в секунду.

В Мужах облачно, небольшой снег. Температура воздуха -8 -9 градусов. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду.

В Яр-Сале пасмурно, небольшой снег. Температура воздуха днём -10 -11 градусов. Ветер юго-западный 6-8 метров в секунду.