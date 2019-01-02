В новогоднюю ночь житель Ноябрьска зарезал друга

2 Янв. 2019 2019-01-02T15:42:58+03:00

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Первая информация о том, что в одной из квартир Ноябрьска произошло убийство, появилось в соцсетях. Позже её подтвердили следователи.

По версии следственного комитета Ямала, в ночь с 31 декабря на 1 января в компании, отмечавшей новогодний праздник, возникла ссора между хозяином квартиры и его приятелем.

Ноябрянин, будучи сильно пьян, схватил нож и ударил им не менее двух раз своего 38-летнему друга. От полученных ранений потерпевший скончался на месте происшествия.

В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Подозреваемый задержан. Решается вопрос о применении к нему меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.