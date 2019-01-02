В новогоднюю ночь житель Ноябрьска зарезал друга
Первая информация о том, что в одной из квартир Ноябрьска произошло убийство, появилось в соцсетях. Позже её подтвердили следователи.
По версии следственного комитета Ямала, в ночь с 31 декабря на 1 января в компании, отмечавшей новогодний праздник, возникла ссора между хозяином квартиры и его приятелем.
Ноябрянин, будучи сильно пьян, схватил нож и ударил им не менее двух раз своего 38-летнему друга. От полученных ранений потерпевший скончался на месте происшествия.
В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Подозреваемый задержан. Решается вопрос о применении к нему меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.