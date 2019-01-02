На промзоне Ноябрьска заживо сгорели двое мужчин

2 Янв. 2019 2019-01-02T15:38:00+03:00

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При разборе завалов на пепелище вагончика спасатели обнаружили обгоревшие тела двух мужчин. Почему случилось возгорание выясняют дознаватели.

По информации МЧС России по ЯНАО, января в 18 часов 33 минуты на пульт дежурного поступило сообщение о том, что на территории промышленной зоны Ноябрьска горит вагончик площадью 100 квадратных метров. На момент прибытия спасателей наблюдалось интенсивное открытое горение, вагончик частично обрушился.

Всего в тушении пожара принимало участие 32 человека и 12 единиц спецтехники МЧС. В результате пожара обнаружено два тела без признаков жизни. Личности погибших устанавливаются.