Пенсионные накопления жительницы Ноябрьска неожиданно переведены в некоммерческий фонд

2 Янв. 2019 2019-01-02T14:44:33+03:00

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Ноябрянка Марианна Яцына решила зайти на сайт в Пенсионного Фонда РФ в личный кабинет и была крайне удивлена, когда увидела, что ее накопления переданы в негосударственный пенсионный фонд. Об этом она написала в социальных сетях.

Девушка утверждает, что не подписывала никаких документов и даже не предполагала, что накопления отчисляются в стороннюю организацию.

- Ради праздного интереса решила посетить личный кабинет на сайте Пенсионного фонда сегодня. Была, мягко сказать, удивлена и возмущена (никак не ожидала, что такое может случиться со мной) - оказалось, мои накопления против моей воли переведены в частный пенс.фонд. Позвонила в фонд, кстати это АО НПФ "БУДУЩЕЕ", доселе неизвестный мне, где мне сообщили, что в ноябре 2017 года я подписала договор о переходе. Но я ничего не подписывала, - пишет девушка.

Марианна обратилась в городское управление Пенсионного фонда. Там ей пояснили, что в такой ситуации оказалась не только она.

- Мне рассказали, что это было массовое явление, что значительную часть ноябрян так обманули - поддельные подписи в договорах, доверенности и т.д. При переходе в АО НПФ "БУДУЩЕЕ" я потеряла 26000 рублей пенсионных накоплений. Это огромная часть, кто разбирается в цифрах. Проверьте личный кабинет! - отметила Марианна.

«Ноябрьск 24» отмечает, что массово жалобы на обман при переводе накопительной части пенсий поступали в апреле этого года. Тогда только за неделю в Пенсионный фонд обратились больше двух десятков горожан. Люди утверждали, что пенсионные накопления были переведены в негосударственные фонды без их согласия: заявлений о переходе и договоров с новыми страховщиками они не заключали. Особое недовольство вызвал тот факт, что при переводе накоплений люди потеряли часть дохода.