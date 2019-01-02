2019-01-02T11:46:57+03:00
Общество

Зимник «Аксарка - Салемал - Панаевск - Яр-Сале» откроют через неделю

Не все сезонные дороги Ямала открыты для проезда
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта Госавтоинспекции ЯНАОФото с сайта Госавтоинспекции ЯНАО
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На временной зимней автодороге Уренгой-Красноселькуп движение было закрыто с 8 часов утра 31 декабря из-за неблагоприятной погоды.

-— На автодороге Салехард - Надым открыто движение для полноприводных транспортных средств общей массой до 5 тонн;

-— На автодороге Лабытнанги - Мужи - Азовы - Теги открыто движение для полноприводных транспортных средств общей массой до 15 тонн;

Зимник «Аксарка - Салемал - Панаевск - Яр-Сале» закрыт для всех видов транспорта. Движение планируют запустить 9 января.

Госавтоинспекция Ямала напоминает, что зимой водителям следует быть особенно бдительными и осторожными. Выезжать на зимники рекомендуется колоннами.

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