Зимник «Аксарка - Салемал - Панаевск - Яр-Сале» откроют через неделю

2 Янв. 2019 2019-01-02T11:46:57+03:00

Не все сезонные дороги Ямала открыты для проезда

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На временной зимней автодороге Уренгой-Красноселькуп движение было закрыто с 8 часов утра 31 декабря из-за неблагоприятной погоды.

-— На автодороге Салехард - Надым открыто движение для полноприводных транспортных средств общей массой до 5 тонн;

-— На автодороге Лабытнанги - Мужи - Азовы - Теги открыто движение для полноприводных транспортных средств общей массой до 15 тонн;

Зимник «Аксарка - Салемал - Панаевск - Яр-Сале» закрыт для всех видов транспорта. Движение планируют запустить 9 января.

Госавтоинспекция Ямала напоминает, что зимой водителям следует быть особенно бдительными и осторожными. Выезжать на зимники рекомендуется колоннами.