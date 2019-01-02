Зимник «Аксарка - Салемал - Панаевск - Яр-Сале» откроют через неделю
На временной зимней автодороге Уренгой-Красноселькуп движение было закрыто с 8 часов утра 31 декабря из-за неблагоприятной погоды.
-— На автодороге Салехард - Надым открыто движение для полноприводных транспортных средств общей массой до 5 тонн;
-— На автодороге Лабытнанги - Мужи - Азовы - Теги открыто движение для полноприводных транспортных средств общей массой до 15 тонн;
Зимник «Аксарка - Салемал - Панаевск - Яр-Сале» закрыт для всех видов транспорта. Движение планируют запустить 9 января.
Госавтоинспекция Ямала напоминает, что зимой водителям следует быть особенно бдительными и осторожными. Выезжать на зимники рекомендуется колоннами.