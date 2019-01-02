Пуровские спасатели вынесли из огня четверых малышей

2 Янв. 2019 2019-01-02T09:57:42+03:00

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Пожар в жилом двухэтажном многоквартирном доме случился 1 января в Тарко-Сале на улице Победы. Спасатели вынесли из полыхающего дома на руках четверых детей. Восемь человек эвакуировались самостоятельно.

По информации МЧС России по ЯНАО, в 20:37 Тарко-Сале, улица Победы произошло возгорание в двухэтажном доме. В 20:48 пожар был ликвидирован. В тушении пожара были задействованы 14 человек личного состава и 4 единицы спецтехники МЧС. Огнем повреждена лестничная клетка на первом этаже на площади 14 квадратных метров. Причина пожара и ущерб устанавливаются.

Благодаря грамотным и своевременным действиям пожарных через несколько минут пожар был полностью ликвидирован. Пострадавших нет.

Ямальские спасатели в очередной раз предупреждают граждан быть бдительными в период проведения новогодних и рождественских праздников.