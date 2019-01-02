Погода на Ямале 2 января: облачно и сильный ветер

2 Янв. 2019 2019-01-02T07:30:30+03:00

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В среду, 2 января, в Новом Уренгое и Яр-Сале ожидается сильный ветер до 16 метров в секунду, а в Тазовском — 20 метров в секунду. Во второй день нового года на всей территории округа ожидается дальнейшее повышение температуры воздуха. Местами пройдёт снег.

В Ноябрьске, Муравленко, Губкинском и Тарко-Сале пасмурно, преимущественно без осадков. Температура воздуха днём -15 -19 градусов.. Ветер юго-западный 5-8 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду.

В Тазовском и Красноселькупе пасмурно, снег. Температура воздуха днём -10 -14, Ветер юго-западный 7-10метров в секунду при порывах до 20 метров в секунду.

В Новом Уренгое и Надыме пасмурно, снег. Температура воздуха днём -9 -13 градусов. Ветер юго-западный 8-11 метров в секунду при порывах до 16 метров в секунду.

В Салехарде, Аксарке и Лабытнанги пасмурно, местами снег. Температура воздуха днём -8 -11 градусов. Ветер юго-западный 7-10 метров в секунду с порывами до 16 метров в секунду.

В Мужах пасмурно, к вечеру возможен снег. Температура воздуха -8 -10 градусов. Ветер юго-западный 5-9 метров в секунду с порывами до 15 метров в секунду.

В Яр-Сале пасмурно, снег. Температура воздуха днём -9 -11. Ветер юго-западный 7-10 метров в секунду при порывах до 16 метров в секунду.