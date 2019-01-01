В отдалённом микрорайоне Ноябрьска появилась чистая вода

1 Янв. 2019 2019-01-01T14:53:10+03:00

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Торжественные мероприятия, посвященные запуску станции водоочистки в микрорайоне Вынгапуровский намечены на январь 2019 года

- 26 декабря мы получили заключение Государственного строительного надзора ЯНАО о полном соответствии построенного объекта. Уже есть Протокол исследований качества холодной воды от Центра гигиены и эпидемиологии. Вода соответствуем всем ГОСТам и пригодна для питья, - отметили в дирекции муниципального заказа. – Возможно, горячая вода еще недостаточно прозрачна, но эта проблема устранится со временем, здесь уже все зависит от состояния водопроводных труб.

Напомним, проблема чистой воды была самой насущной в микрорайоне, расположенном в 83-х километрах от города. Строительство водозабора началось в 2012 году. Технологическими процессами, созданием единой автоматизированной системы управления на станции занималась компания ООО «НТЦ» Система». Сейчас все монтажные и пуско-наладочные работы завершены. У жителей микрорайона из кранов потекла чистая вода.