За минувшие сутки на Ямале сгорели два автомобиля

1 Янв. 2019 2019-01-01T11:28:33+03:00

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Последний день 2018 года принес неприятности сразу нескольким ямальцам. За 31 декабря зарегистрировано 5 возгораний. В минувшие сутки сгорели сразу два автомобиля.

Так, по данным МЧС России ЯНАО, около полудня в мкр. Обская, на улице Рижская в Лабытнангах произошло возгорание одноэтажного гаража с автомобилем ВАЗ-21214 внутри. Через 20 минут пожар был ликвидирован. В тушении пожара были задействованы 10 человек личного состава и 3 единицы спецтехники МЧС. Огнем повреждено: внутренняя отделка гаража на площади 15 квадратных метров, автомобиль закопчен снаружи по всей площади, лопнуло заднее стекло автомобиля, оплавлен потолок в салоне авто по всей площади.

В 13:08 на улице Магистральная в Ноябрьске, в районе очистных сооружений произошло возгорание автомобиля Volkswagen Passat. В 13:25 пожар был ликвидирован. В тушении пожара были задействованы 10 человек личного состава и 3 единицы спецтехники МЧС. Огнем поврежден салон автомобиля на площади 0,5 квадратных метра. Причина пожара и ущерб устанавливаются.