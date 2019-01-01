Погода на Ямале 1 января: -17 градусов и небольшой снег

1 Янв. 2019 2019-01-01T07:57:40+03:00

День подходит для прогулок

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В Салехарде облачная погода и без осадков. Ветер юго-западный, западный 3-14 метров в секунду. Температура воздуха:-12, -19 градусов.

В Ноябрьске переменная облачность и небольшой снег. Ветер юго-западный 7-10 метров в секунду. Температура воздуха: -15, -20 градусов.

В Новом Уренгое переменная облачность, утром снегопад. Ветер юго-восточный, юго-западный, западный 6-13 метров в секунду. Температура воздуха: -15, -17 градусов.

В Надыме облачная погода, небольшой снег. Ветер южный, западный, юго-западный 2-10 метров в секунду. Температура воздуха: -13, -17 градусов.

В Лабытнангах пасмурно и без осадков. Ветер юго-западный, западный 3-14 метров в секунду. Температура воздуха: -11, -18 градусов.

В Тарко-Сале пасмурно и небольшой снег. Ветер южный, юго-западный 3-12 метров в секунду. Температура воздуха: -16, -20 градусов.

В Муравленко ясная погода и без осадков. Ветер юго-западный 7-10 метров в секунду. Температура воздуха: -15, -22 градусов.