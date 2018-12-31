Ноябрьск в 2018 году посетили 20 тысяч туристов

СЕГОДНЯ 16:18 2018-12-31T16:18:06+03:00

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Ноябрьск с каждым годом становится все привлекательнее для туристов. Только за 2018 год его посетили 20 800 туристов. Популярности способствует удобная транспортная развязка, наличие крупных магазинов, большое количество культурных и спортивных мероприятий.

Так, накануне праздников город преобразился: у входа в парк появились колонны и ротонда, рядом разместили каток, в районе пешеходного фонтана радует глаз праздничный, светящийся огнями «колпак», неоновый «атом» с цифрами в стиле «техно» украсил площадь перед зданием муниципалитета, ледовый городок с фигурами по сказам Бажова, ажурные арки на улицах и аллеях создают особую атмосферу волшебства.

Ноябрянам и гостям в праздники есть куда пойти. В новогоднюю ночь 1 января с 00.30 до 02.00 в парке пройдет интерактивная программа и пиротехнический фейерверк в рамках проекта «Новогодняя феерия», в 02.00 в центре досуга мкрн. Вынгапуровский «Новогодний калейдоскоп» - танцевально-развлекательная программа.

На сцене центра досуга «Нефтяник» артисты Ноябрьского городского театра представят спектакли: 3 января – «Женская доля», 5 и 8 января – «АРТ», 6 января – «Станция», начало всех постановок 19:00. 7 января в 11.30 на аллее-бульваре, что на ул. Ленина, пройдут «Рождественские Святки», в этот же день в «Нефтянике» в 14.00 состоится праздничная программа, посвященная Рождеству Христову. 13 января в 13.00 в микрорайоне Железнодорожников пройдет вечер для детей «Муравейник радости».

Начиная со 2 января в городе продолжат работу музеи, где можно посетить тематические выставки, с 3 января - библиотеки ждут маленьких и взрослых ноябрян на новогодние акции, кинокарнавал, творческие занятия и интеллектуальные игры.

Любителей активного отдыха ждут на турнирах по хоккею в валенках 2 января в 12.00 на площадке у 14 школы, 4 января у 9 школы. Со 2 по 8 января Ледовый дворец приглашает всех на массовые катания, а с 3 по 6 января спорткомплекс «Зенит» предлагает семейный спортивный выходной.