На Ямале к юным тундровикам на вертолёте прилетел Дед Мороз
Эта добрая традиция живет в районе уже много лет
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Юным жителям стойбища Падяшата Пуровского района Дед Мороз и Снегурочка вручили праздничные подарки. Сказочные герои прилетели к тундровичкам на вертолёте.
Как сообщили в администрации Пуровского района, эта добрая традиция живет в районе уже много лет. глава района Андрей Нестерук вместе с артистами вылетает на стойбище, где поздравляет детей, а после проводит рабочую встречу с их родителями.
На стойбище Падяшата делегацию сказочных гостей у вертолета встретили оленеводы. До праздничной ёлки добирались уже на снегоходах.
Для детей прошло сказочное представление и хороводы. Каждый тундровичок получил подарок.