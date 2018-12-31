2018-12-31T15:43:27+03:00
Общество

На Ямале к юным тундровикам на вертолёте прилетел Дед Мороз

Эта добрая традиция живет в районе уже много лет
Алена Кульмухаметова
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Юным жителям стойбища Падяшата Пуровского района Дед Мороз и Снегурочка вручили праздничные подарки. Сказочные герои прилетели к тундровичкам на вертолёте.

Как сообщили в администрации Пуровского района, эта добрая традиция живет в районе уже много лет. глава района Андрей Нестерук вместе с артистами вылетает на стойбище, где поздравляет детей, а после проводит рабочую встречу с их родителями.

На стойбище Падяшата делегацию сказочных гостей у вертолета встретили оленеводы. До праздничной ёлки добирались уже на снегоходах.

Для детей прошло сказочное представление и хороводы. Каждый тундровичок получил подарок.

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