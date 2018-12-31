2018-12-31T14:49:35+03:00
Общество

Девять вотчин Дедов Морозов развернутся в Новом Уренгое

Новый Уренгой готовится к одному из самых любимых праздников
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта администрации города Новый УренгойФото с сайта администрации города Новый Уренгой
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Новогодние и рождественские каникулы в Новом Уренгое будут наполнены разнообразными мероприятиями.

Так, 5 января во дворце спорта «Звездный» будут работать творческие площадки и выставки-ярмарки новогодних и рождественских товаров и услуг. На третьем этаже развернутся 9 вотчин Дедов Морозов.

Фестиваль Дедов Морозов призван познакомить жителей города с образами зимних фольклорных персонажей разных народов и традициями празднования Нового года.

Примерят образы Дедов Морозов представители национально-культурных автономий и общественных объединений; творческих коллективов учреждений культуры, дополнительного и дошкольного образования, сферы молодежной политики; организации, оказывающие услуги по проведению праздников, мероприятий, торжеств; индивидуальные предприниматели.

Новоуренгойцы смогут познакомиться с такими сказочными героями, как Кыш БАБАЙ, Дзмер папи Каханд папи, Чисхан, Паккайне, Всемирный казачий Дед Мороз, Хел мучи, Зюзя, Гор дада, Юка Морозович. Это Деды Морозы, представляющие фольклорные традиции татаро-башкирского народа, Армении, Якутии, Карелии, казаков, Чувашии, Белоруссии, Дагестана, Югры.

Рукодельниц организаторы приглашают принять участие в выставке-ярмарке рождественских товаров, мастер-классах по изготовлению новогодних поделок и сувениров. И детей, и взрослых ждут 5 января на ярком праздничном шоу!

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