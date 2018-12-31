Дмитрий Артюхов поздравляет жителей Ямала с наступающим новым годом

СЕГОДНЯ 09:49 2018-12-31T09:49:18+03:00

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Жителей Ямала ждут большие изменения. Губернатор региона Дмитрий Артюхов поздравил ямальцев и рассказал о планах.

- Дорогие Ямальцы! Искренне поздравляю вас с наступающим Новым годом! С добрым, семейным праздником! Сегодня, мы вместе вспоминаем самые важные события уходящего две тысячи восемнадцатого.

Вы приложили много сил и знаний, для того, чтобы близкие были счастливы, а наш родной Ямал - развивался. В этом году мы вместе достигли больших результатов - заложили фундамент будущего успеха, - говорится в поздравлении.

Также глава Ямала рассказал о планах развития региона.

- Промышленность, как локомотив потянет за собой новые возможности. На Ямале начнётся большая стройка. Десятки детских садов, школ, спортивных комплексов и других нужных социальных объектов появятся в округе в ближайшие несколько лет. Мы вместе определим самые важные направления развития наших городов и посёлков. Будем сообща работать над их обликом, делать еще лучше и комфортнее.

Дмитрий Артюхов поздравил жителей Ямала и поблагодарил их за активность.

- Ямальцы - трудолюбивые и талантливые люди. Нас, северян всегда отличали сплоченность и взаимовыручка. Арктическая закалка помогает нам и сегодня. Уважаемые земляки, благодарю вас за инициативность и профессионализм. Желаю каждой семье здоровья, любви и счастья, оптимизма и исполнения самых заветных желаний!

Пусть 2019 год будет для вас успешным и принесет много хороших новостей. С праздником! С новым годом!