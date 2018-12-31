Погода на Ямале 31 декабря: - 18 градусов и пасмурно

СЕГОДНЯ 07:52 2018-12-31T07:52:10+03:00

Ямальцы провожают сегодня старый год Фото: Татьяна Коркина

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В Салехарде облачная погода и небольшой снегопад. Ветер южный, юго-западный 2-12 метров в секунду. Температура воздуха: -23, -12 градусов.

В Ноябрьске облачно и снегопад. Ветер южный, юго-западный 5-16 метров в секунду. Температура воздуха: -22, -17 градусов.

В Новом Уренгое облачно, вечером небольшой снег. Ветер юго-восточный, южный, юго-западный 5-14 метров в секунду. Температура воздуха: -19, -18 градусов.

В Надыме облачная погода и небольшой снег. Ветер юго-восточный, юго-западный 2-11 метров в секунду. Температура воздуха: -21, -15 градусов.

В Лабытнангах пасмурно и небольшой снегопад. Ветер юго-западный, западный 3-12 метров в секунду. Температура воздуха: -23. -13 градусов.

В Тарко-Сале облачно и небольшой снег. Ветер южный, юго-западный 2-16 метров в секунду. Температура воздуха: -16, -17 градусов.

В Муравленко переменная облачность и небольшой снегопад. Ветер южный, юго-западный 5-15 метров в секунду. Температура воздуха: -22, -18 градусов.