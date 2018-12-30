2018-12-30T13:32:39+03:00
Общество

Весной в Красноселькупе появятся новые вертолётные площадки

Среди ямальцев проведут опрос на тему открытия новых маршрутов на авиатранспорте
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Площадки для вертолётов будут отвечать всем требованиям безопасностиПлощадки для вертолётов будут отвечать всем требованиям безопасностиФото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:

На Ямале особое внимание уделяется транспортной доступности для населения и развитию дорожной инфраструктуры. Так, весной 2019 года планируется ввести в эксплуатацию новые вертолетные площадки в аэропорту Красноселькупа. Уже в марте они смогут принимать вертолеты. А в 2020 году завершится реконструкция взлетно-посадочной полосы, которая сможет принимать большинство типов воздушных судов.

Специалисты департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО отслеживали пассажиропоток на новых субсидируемых направлениях и оценили, какие из них более востребованы, а какие, наоборот, пользуются небольшим спросом. В связи с этим 1 января будет откорректирован график полетов. Кроме того, руководитель департамента транспорта отметил, что в следующем году планируется продолжить практику проведения опросов общественного мнения об открытии новых маршрутов на авиатранспорте.

В следующем году появятся 5 новых субсидируемых маршрутов, при этом существующая сеть сохранится.

- Летом 2019 года для жителей округа откроются субсидируемые маршруты на юг. Это направления «СалехардСимферополь», «Новый Уренгой – Симферополь», «Новый Уренгой – Краснодар», «Надым – Краснодар» и «Ноябрьск – Краснодар», по которым станет летать в разы дешевле. Билеты на эти направления появятся в продаже уже в феврале. При этом все те маршруты, которые открылись с 1 октября – сохранятся, - отметил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО Максим Першиков.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Салехарде в первый день нового года ограничат движение
В Рождество запускают авиарейс из Нового Уренгоя до Екатеринбурга
Погода на Ямале 30 декабря: -18 градусов и снегопад
Житель Пуровского района выплатил государству более 1,1 млн рублей за загрязнение леса
Прокуратура Ямала заинтересовалась тем, как отбирали детей Нового Уренгоя на Кремлевскую елку
Торговые комплексы Ноябрьска «Север-1», «Север-2» и «Север-3» признали опасными в случае пожара
Ямальцев призывают не пускать за руль пьяных родственников и друзей
Жителей Ноябрьска просят не дарить животных на Новый год
На севере Ямала сегодня особенно сильный ветер
Погода на Ямале 29 декабря: пасмурно и ветрено
Прокуратура требует возбудить уголовное дело по факту смерти жительницы Надыма, сварившуюся в кипятке
Программа поддержки коренных малочисленных народов Севера будет активно развиваться
Жителей Нового Уренгоя радуют новогодние маршруты
Суд Ноябрьска добавил вору полгода колонии за кражу денег с карты
Девочку, бродившую две недели по Гыданской тундре, следователи поздравили с праздниками
Салехард на третьей строчке в рейтинге эффективности городов
Владелица магазина из Панаевска отказалась платить зарплату продавцу
В Ноябрьске подрядчики, затянувшие с капремонтом, попали в реестр недобросовестных
На Ямале задержан мошенник из Краснодара
В Салехарде определили площадки для запуска фейерверков
Бухгалтера из Лабытнангов будут судить за лояльность к бизнесмену
На Ямале открыта «Горячая линия» по вывозу мусора
В Ноябрьске установлен комплекс фиксации нарушений Правил дорожного движения «Азимут»
Погода на Ямале 28 декабря: снегопады и сильный ветер
Ямальских воспитателей переучивают для работы с детьми раннего возраста
В январе светофоры Салехарда переведут на двухфазный режим работы
На Ямале увеличат расходы на здравоохранение
В Новом Уренгое «Лада» пробила ограждение и перевернулась