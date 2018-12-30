Весной в Красноселькупе появятся новые вертолётные площадки

СЕГОДНЯ 13:32 2018-12-30T13:32:39+03:00

Изменить размер текста: A A

На Ямале особое внимание уделяется транспортной доступности для населения и развитию дорожной инфраструктуры. Так, весной 2019 года планируется ввести в эксплуатацию новые вертолетные площадки в аэропорту Красноселькупа. Уже в марте они смогут принимать вертолеты. А в 2020 году завершится реконструкция взлетно-посадочной полосы, которая сможет принимать большинство типов воздушных судов.

Специалисты департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО отслеживали пассажиропоток на новых субсидируемых направлениях и оценили, какие из них более востребованы, а какие, наоборот, пользуются небольшим спросом. В связи с этим 1 января будет откорректирован график полетов. Кроме того, руководитель департамента транспорта отметил, что в следующем году планируется продолжить практику проведения опросов общественного мнения об открытии новых маршрутов на авиатранспорте.

В следующем году появятся 5 новых субсидируемых маршрутов, при этом существующая сеть сохранится.

- Летом 2019 года для жителей округа откроются субсидируемые маршруты на юг. Это направления «Салехард – Симферополь», «Новый Уренгой – Симферополь», «Новый Уренгой – Краснодар», «Надым – Краснодар» и «Ноябрьск – Краснодар», по которым станет летать в разы дешевле. Билеты на эти направления появятся в продаже уже в феврале. При этом все те маршруты, которые открылись с 1 октября – сохранятся, - отметил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО Максим Першиков.