В Салехарде в первый день нового года ограничат движение
Театрализованное представление «С Новым годом, салехардцы!» 1 января 2019 года в новогоднюю ночь на площади ЦКиС «Геолог» станет причиной ограничения движения в городе.
По информации администрации, с 01:00 до 02:30 часов будет ограничено движение для всех видов транспорта на следующих участках улично-дорожной сети:
-пересечение улиц Арктическая - Губкина -Матросова
-пересечение улиц Подшибякина -Матросова
-пересечение улиц Ямальская – Матросова
- проезд между территориями МАУК «Геолог» и ГУ «Ресурсы Ямала» от дома № 15 ул. Ямальской;
-проезд между территориями МАУК «Геолог» и МАОУ ДОД «ЦДТ «Надежда»;
- с 01:45 до 02:30 часов от дома № 20 улица Арктическая до пересечения улиц Матросова, Объездная, Губкина.
Напомним, салехардцев предупреждают и о работах на светофорных объектах. Со 2 по 5 января специалисты переводят светофоры на двухфазную работу.