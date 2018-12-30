2018-12-30T10:57:26+03:00
Общество

В Салехарде в первый день нового года ограничат движение

Это делается ради безопасности горожан
Алена Кульмухаметова
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Театрализованное представление «С Новым годом, салехардцы!» 1 января 2019 года в новогоднюю ночь на площади ЦКиС «Геолог» станет причиной ограничения движения в городе.

По информации администрации, с 01:00 до 02:30 часов будет ограничено движение для всех видов транспорта на следующих участках улично-дорожной сети:

-пересечение улиц Арктическая - Губкина -Матросова

-пересечение улиц Подшибякина -Матросова

-пересечение улиц Ямальская – Матросова

- проезд между территориями МАУК «Геолог» и ГУ «Ресурсы Ямала» от дома № 15 ул. Ямальской;

-проезд между территориями МАУК «Геолог» и МАОУ ДОД «ЦДТ «Надежда»;

- с 01:45 до 02:30 часов от дома № 20 улица Арктическая до пересечения улиц Матросова, Объездная, Губкина.

Напомним, салехардцев предупреждают и о работах на светофорных объектах. Со 2 по 5 января специалисты переводят светофоры на двухфазную работу.

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