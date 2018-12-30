2018-12-30T08:32:40+03:00
Общество

В Рождество запускают авиарейс из Нового Уренгоя до Екатеринбурга

Время в пути в одну сторону составит 2 часа 20 минут
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта правительства ЯНАОФото с сайта правительства ЯНАО
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Авиакомпания «Руслайн» открывает регулярное авиасообщение из аэропорта Новый Уренгой в Красноярск и Екатеринбург.

Как сообщает портал правительства ЯНАО, перелёты будут выполняться на авиалайнере Bombardier CRJ200 вместимостью 50 мест.

Выполнение рейсов из Екатеринбурга в Новый Уренгой запланировано с 7 января 2019 года на период действия зимнего расписания, до 29 марта 2019 г., по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. По воскресеньям вылет из Екатеринбурга назначен на 13.40, из Нового Уренгоя – в 17:00, в другие дни вылет из Кольцово в 6.55, обратно – в 10.10. Время в пути в одну сторону составит 2 часа 20 минут.

Из аэропорта Новый Уренгой в аэропорт Емельяново (Красноярск) можно будет улететь с 1 февраля 2019 г. по понедельникам и пятницам. Самолеты будут отправляться в 10.10, обратно – в 15.35 местного времени. Время полета составит 2 часа 30 минут.

Продажа билетов по данному направлению открыта.

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