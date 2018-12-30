Погода на Ямале 30 декабря: -18 градусов и снегопад
В Салехарде переменная облачность и небольшой снег. Ветер южный, юго-западный, западный 3-7 метров в секунду. Температура воздуха: -18, -16 градусов.
В Ноябрьске облачно и снегопад. Ветер южный 2-8 метров в секунду. Температура воздуха: -14, -10 градусов.
В Новом Уренгое облачно и снегопад. Ветер южный 3-9 метров в секунду. Температура воздуха: -18, -12 градусов.
В Надыме преимущественно ясная погода. Утром небольшой снегопад. Ветер южный, юго-западный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха: -20, -22 градуса.
В Лабытнангах облачно и небольшой снег. Ветер южный, юго-западный 2-6 метров в секунду. Температура воздуха: -28, - 22 градуса.
В Тарко-Сале пасмурно и снегопад. Ветер юго-восточный, южный 2-6 метров в секунду. Температура воздуха: -14, -10 градусов.
В Муравленко облачно и снегопад. Ветер южный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха: -14, -12 градусов.