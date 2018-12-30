2018-12-30T07:00:24+03:00
Общество

Погода на Ямале 30 декабря: -18 градусов и снегопад

Сильные ветра стихли
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
На Ямале сегодня снегопадНа Ямале сегодня снегопадФото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:

В Салехарде переменная облачность и небольшой снег. Ветер южный, юго-западный, западный 3-7 метров в секунду. Температура воздуха: -18, -16 градусов.

В Ноябрьске облачно и снегопад. Ветер южный 2-8 метров в секунду. Температура воздуха: -14, -10 градусов.

В Новом Уренгое облачно и снегопад. Ветер южный 3-9 метров в секунду. Температура воздуха: -18, -12 градусов.

В Надыме преимущественно ясная погода. Утром небольшой снегопад. Ветер южный, юго-западный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха: -20, -22 градуса.

В Лабытнангах облачно и небольшой снег. Ветер южный, юго-западный 2-6 метров в секунду. Температура воздуха: -28, - 22 градуса.

В Тарко-Сале пасмурно и снегопад. Ветер юго-восточный, южный 2-6 метров в секунду. Температура воздуха: -14, -10 градусов.

В Муравленко облачно и снегопад. Ветер южный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха: -14, -12 градусов.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Житель Пуровского района выплатил государству более 1,1 млн рублей за загрязнение леса
Прокуратура Ямала заинтересовалась тем, как отбирали детей Нового Уренгоя на Кремлевскую елку
Торговые комплексы Ноябрьска «Север-1», «Север-2» и «Север-3» признали опасными в случае пожара
Ямальцев призывают не пускать за руль пьяных родственников и друзей
Жителей Ноябрьска просят не дарить животных на Новый год
На севере Ямала сегодня особенно сильный ветер
Погода на Ямале 29 декабря: пасмурно и ветрено
Прокуратура требует возбудить уголовное дело по факту смерти жительницы Надыма, сварившуюся в кипятке
Программа поддержки коренных малочисленных народов Севера будет активно развиваться
Жителей Нового Уренгоя радуют новогодние маршруты
Суд Ноябрьска добавил вору полгода колонии за кражу денег с карты
Девочку, бродившую две недели по Гыданской тундре, следователи поздравили с праздниками
Салехард на третьей строчке в рейтинге эффективности городов
Владелица магазина из Панаевска отказалась платить зарплату продавцу
В Ноябрьске подрядчики, затянувшие с капремонтом, попали в реестр недобросовестных
На Ямале задержан мошенник из Краснодара
В Салехарде определили площадки для запуска фейерверков
Бухгалтера из Лабытнангов будут судить за лояльность к бизнесмену
На Ямале открыта «Горячая линия» по вывозу мусора
В Ноябрьске установлен комплекс фиксации нарушений Правил дорожного движения «Азимут»
Погода на Ямале 28 декабря: снегопады и сильный ветер
Ямальских воспитателей переучивают для работы с детьми раннего возраста
В январе светофоры Салехарда переведут на двухфазный режим работы
На Ямале увеличат расходы на здравоохранение
В Новом Уренгое «Лада» пробила ограждение и перевернулась