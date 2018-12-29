2018-12-29T14:26:23+03:00
Происшествия

Житель Пуровского района выплатил государству более 1,1 млн рублей за загрязнение леса

Ему также выписан штраф в 40 тысяч рублей
Маргарита КАЛИНКИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Более одного миллиона рублей выплатил житель Пуровского района государству. Мужчина самовольно занял участок леса и организовал в нем базу для хранения нефтепродуктов. В результате слива вредных веществ загрязненными оказались 663 квадратных метра земли. Содержание в ней нефтепродуктов превышено в 310 раз.

На мужчину было заведено уголовное дело на основании ч. 1 ст. 254 УК РФ (загрязнение земли вредными продуктами хозяйственной и иной деятельности вследствие нарушения правил обращения с химическими веществами при их хранении, повлекшие причинение вреда окружающей среде). В ходе следствия горе-предприниматель добровольно возместил ущерб на сумму более 1,1 млн. рублей.

В результате суд признал его виновным и оштрафовал на 40 тысяч рублей. Ямало-Ненецким природоохранным прокурором в департамент природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтезагового комплекса ЯНАО направлена информация о необходимости рекультивации загрязненного земельного участка, сообщили в прокуратуре ЯНАО.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Прокуратура Ямала заинтересовалась тем, как отбирали детей Нового Уренгоя на Кремлевскую елку
Торговые комплексы Ноябрьска «Север-1», «Север-2» и «Север-3» признали опасными в случае пожара
Ямальцев призывают не пускать за руль пьяных родственников и друзей
Жителей Ноябрьска просят не дарить животных на Новый год
На севере Ямала сегодня особенно сильный ветер
Погода на Ямале 29 декабря: пасмурно и ветрено
Прокуратура требует возбудить уголовное дело по факту смерти жительницы Надыма, сварившуюся в кипятке
Программа поддержки коренных малочисленных народов Севера будет активно развиваться
Жителей Нового Уренгоя радуют новогодние маршруты
Суд Ноябрьска добавил вору полгода колонии за кражу денег с карты
Девочку, бродившую две недели по Гыданской тундре, следователи поздравили с праздниками
Салехард на третьей строчке в рейтинге эффективности городов
Владелица магазина из Панаевска отказалась платить зарплату продавцу
В Ноябрьске подрядчики, затянувшие с капремонтом, попали в реестр недобросовестных
На Ямале задержан мошенник из Краснодара
В Салехарде определили площадки для запуска фейерверков
Бухгалтера из Лабытнангов будут судить за лояльность к бизнесмену
На Ямале открыта «Горячая линия» по вывозу мусора
В Ноябрьске установлен комплекс фиксации нарушений Правил дорожного движения «Азимут»
Погода на Ямале 28 декабря: снегопады и сильный ветер
Ямальских воспитателей переучивают для работы с детьми раннего возраста
В январе светофоры Салехарда переведут на двухфазный режим работы
На Ямале увеличат расходы на здравоохранение
В Новом Уренгое «Лада» пробила ограждение и перевернулась