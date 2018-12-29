Житель Пуровского района выплатил государству более 1,1 млн рублей за загрязнение леса

СЕГОДНЯ 14:26 2018-12-29T14:26:23+03:00

Ему также выписан штраф в 40 тысяч рублей

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Более одного миллиона рублей выплатил житель Пуровского района государству. Мужчина самовольно занял участок леса и организовал в нем базу для хранения нефтепродуктов. В результате слива вредных веществ загрязненными оказались 663 квадратных метра земли. Содержание в ней нефтепродуктов превышено в 310 раз.

На мужчину было заведено уголовное дело на основании ч. 1 ст. 254 УК РФ (загрязнение земли вредными продуктами хозяйственной и иной деятельности вследствие нарушения правил обращения с химическими веществами при их хранении, повлекшие причинение вреда окружающей среде). В ходе следствия горе-предприниматель добровольно возместил ущерб на сумму более 1,1 млн. рублей.

В результате суд признал его виновным и оштрафовал на 40 тысяч рублей. Ямало-Ненецким природоохранным прокурором в департамент природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтезагового комплекса ЯНАО направлена информация о необходимости рекультивации загрязненного земельного участка, сообщили в прокуратуре ЯНАО.