Прокуратура Ямала заинтересовалась тем, как отбирали детей Нового Уренгоя на Кремлевскую елку

СЕГОДНЯ 11:14 2018-12-29T11:14:03+03:00

В городе инициирована проверка информации, распространенной в соцсетях

Изменить размер текста: A A

Прокуратура Ямала заинтересовалась информацей, распространенной в социальных сетях об отборе детей Нового Уренгоя на Кремлевскую елку в Москву. Жители города сообщали о нарушениях при определении кандидатов.

Предварительно собранные прокуратурой округа сведения дают основания полагать, что при выборе школьников имели место факты несоблюдения критериев отбора, сообщили в надзорном ведомстве. По данным сообщениям сейчас проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства.

Ход и результаты проверки находятся на контроле прокуратуры округа.