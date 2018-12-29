Прокуратура Ямала заинтересовалась тем, как отбирали детей Нового Уренгоя на Кремлевскую елку
В городе инициирована проверка информации, распространенной в соцсетях
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Прокуратура Ямала заинтересовалась информацей, распространенной в социальных сетях об отборе детей Нового Уренгоя на Кремлевскую елку в Москву. Жители города сообщали о нарушениях при определении кандидатов.
Предварительно собранные прокуратурой округа сведения дают основания полагать, что при выборе школьников имели место факты несоблюдения критериев отбора, сообщили в надзорном ведомстве. По данным сообщениям сейчас проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства.
Ход и результаты проверки находятся на контроле прокуратуры округа.