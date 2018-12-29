Торговые комплексы Ноябрьска «Север-1», «Север-2» и «Север-3» признали опасными в случае пожара

СЕГОДНЯ 11:08 2018-12-29T11:08:27+03:00

В павильонах нет противодымной вентиляции и автоматической установки тушения огня

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В торговых комплексах Ноябрьска «Север-1», «Север-2» и «Север-3» выявлены нарушения пожарной безопасности. Помещения оказались не оборудованы автоматической установкой пожаротушения и системой вытяжной противодымной вентиляции. Отдельные объекты не имеют дублирующего сигнала автоматической пожарной сигнализации. Это создает серьезную угрозу жизни и здоровью работникам и покупателям торговых предприятий.

В связи с чем прокурор города обратился в суд с иском об устранении нарушений. Суд поддержал иск, но ответчик его обжаловал, указав, что на территории торгового комплекса имеется установка пожаротушения с противопожарными модулями.

Накануне, судебной коллегией по гражданским делам суда ЯНАО решение Ноябрьского городского суда оставлено без изменения, доводы апелляционных жалоб ответчиков признаны необоснованными.

Решение суда вступило в законную силу. В случае его неисполнения приставы примут меры по принудительному исполнению, сообщили в прокуратуре Ямала.