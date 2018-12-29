2018-12-29T09:22:55+03:00
Общество

Жителей Ноябрьска просят не дарить животных на Новый год

Питомцев должен себе выбирать сам хозяин
Марина АНТОНОВА
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Жителей Ноябрьска просят не дарить животных на Новый годЖителей Ноябрьска просят не дарить животных на Новый годФото: Марина АНТОНОВА
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Защитники животных в Ноябрьске просят горожан не дарить животных друзьям и близким на Новый год. Выбирать себе собачку и котика должен сам хозяин.

- Сегодня (впрочем это не в первый раз), произошла такая история. Люди взяли котенка по объявлению, чтоб подарить другой семье на Новый год. А те сказали, что "кошечка некрасивая и такая им не нужна". По объявлению отказались обратно принять животное, дарителям такой отказной подарок тоже не нужен. И понеслось "срочно заберите сегодня котенка", - пделилась историей в социальных сетях одна из горожанок.

Она призывает ноябрян не дарить животных.

- Ответственность нельзя подарить! Животное - это не "ми-ми-ми" на праздники, это минимум 15 лет ухода и обязательств! Люди должны выбирать себе сами животное, когда они к этому готовы, - подчеркнула зоозащитница из группы "Помощь животным Ноябрьска".

Сейчас котенок на передержке, ему ищут хозяина. К слову, история вызвала живой отклик у горожан. Кто-то считает, что очень плохо, когда люди отказываются от подарков, также плохо дарить животных, не предупредив об этом будущих хозяев.

- Те кто такой подарок решил дарить - и не друзья вовсе, на мой взгляд. Так подставлять людей, кому животные не нужны, - считает одна из ноябрянок.

С ней согласна другая жительница города.

- Это ужасные подарки. Ещё понятно, когда родители дарят своим детям, но когда подобные подарки от друзей, родственников или знакомых - безрассудно, необдуманно, глупо. И страдают в результате животные....

В тоже время горожане попросили выложить в соцсетях фотографию отказного котенка, может он кому-то все-таки понравится.

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