Ямальцев призывают не пускать за руль пьяных родственников и друзей

СЕГОДНЯ 10:59 2018-12-29T10:59:14+03:00

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Госавтоинспекция Ямала в период новогодних праздников усиливает контроль за состоянием водителей. Традиционно инспекторы будут пристальнее выявлять пьяных автомобилистов.

В связи с чем жителей региона призывают отказаться от употребления спиртных напитков при управлении транспортными средствами. Даже в малых дозах алкоголь притупляет внимание, нарушает координацию движений, а также вызывает чувство беспечности и стремление к лихачеству. Родственников и друзей просят отговаривать водителей садиться за руль пьяными. Всех граждан также просят сообщать об неадекватных водителях на дорогах. Фиксировать нарушения на фото- и видеоустройства и присылать на электронный адрес Госавтоинспекции.

Стоит сообщать также о плохом состоянии дорог и дорожных сооружений, технических средств организации дорожного движения, создающих угрозу безопасности, о неисправном и брошенном транспорте и иных помех.

В ГИБДД также ждут сообщения о фактах нарушения правил дорожного движения, в том числе при перевозке организованных групп детей школьными автобусами.

С начала 2018 года на ямальских дорогах в 5579 зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий, где 597 человек получили травмы, из них 41 пострадавший погиб, в том числе трое детей.