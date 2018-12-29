2018-12-29T08:56:22+03:00
Общество

На севере Ямала сегодня особенно сильный ветер

Граждан призывают быть осторожными и не отправляться в дальние поездки
Маргарита КАЛИНКИНА
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На севере Ямала сегодня особенно сильный ветер. Фото МЧС по ЯНАОНа севере Ямала сегодня особенно сильный ветер. Фото МЧС по ЯНАО
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О сильном ветре предупреждают сегодня, 29 декабря, жителей Ямальского, Тазовского и северных территорий Надымского и Пуровского районов. Порывы южного и юго-западного ветра будут достигать 13-18 метров в секунду.

Главное управление МЧС России по ЯНАО напоминает о правилах безопасности при сильных порывах ветра и просит жителей быть предельно осторожными и внимательными.

Опасность в первую очередь представляют обрушения слабоукреплённых широкоформатных и ветхих конструкций, падение деревьев, ветвей, срыв рекламных щитов, повреждения кровли домов, порыв линий электропередачи и связи, наземных трубопроводов, а также поражения людей обломками разрушенных сооружений, осколками стекол, летящими с большой скоростью.

При сильном ветре важно брать под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра.

Если сильный ветер застал на улице, необходимо сразу спрятаться в ближайших зданиях или подъездах домов. Нельзя стоять около стен домов, так как с крыш и балконов возможно падение шифера и других предметов.

Спасатели рекомендует автолюбителям быть внимательнее на дороге в этот период, двигаться со скоростью, которая обеспечит безопасное движение и рекомендуется воздержаться от дальних поездок до улучшения погодных условий.

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