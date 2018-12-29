2018-12-29T07:30:27+03:00
Общество

Погода на Ямале 29 декабря: пасмурно и ветрено

В большинстве территорий пройдут снегопады
Маргарита КАЛИНКИНА
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Погода на Ямале 29 декабря: пасмурно и ветреноПогода на Ямале 29 декабря: пасмурно и ветреноФото: Маргарита КАЛИНКИНА
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Суббота, 29 декабря, на Ямале будет теплой. Средняя температура воздуха составит -17°C. Облачно, атмосферное давление 751 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха 85%.

В Салехардеи Лабытнанги похолодает до -29, очень пасмурно и без осадков, ветер 4-7 м/с. В Новом Уренгое будет идти сильный снегопад, потеплеет до -12 градусов, ветер 7-11 м/с. В Нобярьске пасмуно, небольшой снег в течение дня, столбики термометров поднимутся до -11 и сильный ветер 11-15 м/с. В Надымском районе -14, снегопад и ветер 2-5 м/с.

В Губкинском и Муравленок тоже потеплеет до -12, ветер 9-12 м/с и весь день будет идти небольшой снег.

Удачного дня!

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