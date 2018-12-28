Программа поддержки коренных малочисленных народов Севера будет активно развиваться

СЕГОДНЯ 14:46 2018-12-28T14:46:58+03:00

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В программу «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера в Ямало-Ненецком автономном округе на 2018 - 2020 годы» входит более 70 специализированных мероприятий направленных на повышение качества и стандартов жизни коренных жителей Ямала.

Об этом рассказала директор департамента по делам коренных малочисленных народов Севера ЯНАО Инна Сотруева.

Один из важных вопросов, который уже начал решаться - обеспечение жильем особо нуждающихся граждан из числа КМНС, ведущих традиционный образ жизни. Это люди пенсионного возраста от 60 лет и старше, ветераны, и инвалиды, те, кто до наступления инвалидности вел традиционный образ жизни. В этом году мероприятие запущено в Ямальском районе, приобретено 24 жилых помещений. В 2019-ом начнется реализация в Тазовском районе. Также со следующего года увеличивается норма выплаты на приобретение горюче-смазочных материалов для мини-электростанций на 16,5 % в год на семью.

Продолжается работа по оснащению жителей тундры спутниковыми телефонами. В период с 2012 по 2018 годы на эти нужды направлено 161 миллион рублей, приобретено за счет окружного бюджета 1020 спутниковых телефонов. В 2019 году, на данное направление предусмотрено выделение еще 56 млн. рублей.

В 2019 году профильное ведомство продолжит свою деятельность, направленную на обеспечение устойчивого развития коренных малочисленных народов Севра автономного округа, укрепление их социально-экономического потенциала, сохранение исконной среды обитания, традиционного образа жизни и культурных ценностей.

В рамках года языка коренных народов, который объявлен в 2019 году Генеральной ассамблеей ООН, департамент по делам коренных малочисленных народов Севера Ямало-Ненецкого автономного округа сосредоточит свое внимание на решении актуальных проблем в сфере использования и популяризации языкового разнообразия.

Со следующего года будет увеличен тираж национальных газет «Наръяна Нгэрм» и «Лух Авт», будет организовано свободное и бесплатное распространение печатных изданий в муниципальных образованиях в автономном округе, в том числе на межселенных территориях, на факториях, в населенных пунктах автономного округа.