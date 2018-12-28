Прокуратура требует возбудить уголовное дело по факту смерти жительницы Надыма, сварившуюся в кипятке

СЕГОДНЯ 15:38 2018-12-28T15:38:17+03:00

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Жительница Надыма 24 ноября текущего года при уборке декоративного палисадника, получила страшные ожоги, провалившись в яму с горячей водой на месте аварии теплосети.

В этот же день отделом полиции была начата проверка. Собранные материалы были направлены к следователям для дачи оценки действиям сотрудников АО «Ямалкоммунэнерго».

Несмотря на наличие достаточных сведений о причинении пострадавшей тяжкого вреда здоровью в результате оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, руководителем следственного отдела материал возвращен в отдел полиции без регистрации и проведения по нему процессуальной проверки.

Только после смерти женщины в больнице и большого резонанса в средствах массовой информации следователи 24 декабря начали проверку, однако уголовное дело до настоящего времени возбуждено не было.

С момента происшествия прошел месяц, бездействие следственного органа может привести к невосполнимой утрате доказательств преступления и воспрепятствовать расследованию преступления.

В этой связи прокуратурой автономного округа руководителю СУ СК России по ЯНАО внесено требование о незамедлительном возбуждении уголовного дела.