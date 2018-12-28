Жителей Нового Уренгоя радуют новогодние маршруты

СЕГОДНЯ 14:21 2018-12-28T14:21:09+03:00

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В Новом Уренгое подведены итоги конкурса на лучший украшенный общественный транспорт к новогодним праздникам.

Организатор конкурса - МУПАТ, участие в нем приняло десять экипажей рейсовых автобусов, в том числе курсирующих в районе Коротчаево.

Конкурсная комиссия отметила красочное оформление автобусов, творческий подход, оригинальность дизайна.

Отметим, с 21 по 25 декабря в официальной группе администрации города Новый

Уренгой в социальной сети «Вконтакте» проходило народное голосование по выбору победителя в номинации «Лучший новогодний общественный транспорт». Мнение горожан и конкурсной комиссии совпали.