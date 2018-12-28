Суд Ноябрьска добавил вору полгода колонии за кражу денег с карты

СЕГОДНЯ 14:03 2018-12-28T14:03:19+03:00

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Слишком мягким посчитал прокурор решение суда и попросил более жесткого наказания рецидивисту из Ноябрьска.

Как сообщает прокуратура ЯНАО, 16 октября текущего года житель Ноябрьска был осужден за тайное хищение денег, с причинением значительного ущерба гражданину.

В августе мужчина, будучи пьян, с карты знакомой без ее ведома расплатился в снял наличку в банкомате. Ущерб составил свыше 114 000 рублей.

Суд с учетом наличия отягчающего наказание обстоятельства – рецидива преступлений, приговорил виновного к 1 году лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Не согласившись с переквалификацией действий виновного на менее тяжкое преступление, государственный обвинитель внес на незаконный приговор суда апелляционное представление.

Накануне суд округа поддержал позицию прокуратуры и изменил приговор. Мужчине назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.