2018-12-28T14:03:19+03:00
Происшествия

Суд Ноябрьска добавил вору полгода колонии за кражу денег с карты

Мужчина не впервые совершает преступление
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Фото с сайта прокуратуры ЯНАОФото с сайта прокуратуры ЯНАО
Изменить размер текста:

Слишком мягким посчитал прокурор решение суда и попросил более жесткого наказания рецидивисту из Ноябрьска.

Как сообщает прокуратура ЯНАО, 16 октября текущего года житель Ноябрьска был осужден за тайное хищение денег, с причинением значительного ущерба гражданину.

В августе мужчина, будучи пьян, с карты знакомой без ее ведома расплатился в снял наличку в банкомате. Ущерб составил свыше 114 000 рублей.

Суд с учетом наличия отягчающего наказание обстоятельства – рецидива преступлений, приговорил виновного к 1 году лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Не согласившись с переквалификацией действий виновного на менее тяжкое преступление, государственный обвинитель внес на незаконный приговор суда апелляционное представление.

Накануне суд округа поддержал позицию прокуратуры и изменил приговор. Мужчине назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Прокуратура требует возбудить уголовное дело по факту смерти жительницы Надыма, сварившуюся в кипятке
Программа поддержки коренных малочисленных народов Севера будет активно развиваться
Жителей Нового Уренгоя радуют новогодние маршруты
Девочку, бродившую две недели по Гыданской тундре, следователи поздравили с праздниками
Салехард на третьей строчке в рейтинге эффективности городов
Владелица магазина из Панаевска отказалась платить зарплату продавцу
В Ноябрьске подрядчики, затянувшие с капремонтом, попали в реестр недобросовестных
На Ямале задержан мошенник из Краснодара
В Салехарде определили площадки для запуска фейерверков
Бухгалтера из Лабытнангов будут судить за лояльность к бизнесмену
На Ямале открыта «Горячая линия» по вывозу мусора
В Ноябрьске установлен комплекс фиксации нарушений Правил дорожного движения «Азимут»
Погода на Ямале 28 декабря: снегопады и сильный ветер
Ямальских воспитателей переучивают для работы с детьми раннего возраста
В январе светофоры Салехарда переведут на двухфазный режим работы
На Ямале увеличат расходы на здравоохранение
В Новом Уренгое «Лада» пробила ограждение и перевернулась