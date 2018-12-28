Суд Ноябрьска добавил вору полгода колонии за кражу денег с карты
Слишком мягким посчитал прокурор решение суда и попросил более жесткого наказания рецидивисту из Ноябрьска.
Как сообщает прокуратура ЯНАО, 16 октября текущего года житель Ноябрьска был осужден за тайное хищение денег, с причинением значительного ущерба гражданину.
В августе мужчина, будучи пьян, с карты знакомой без ее ведома расплатился в снял наличку в банкомате. Ущерб составил свыше 114 000 рублей.
Суд с учетом наличия отягчающего наказание обстоятельства – рецидива преступлений, приговорил виновного к 1 году лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Не согласившись с переквалификацией действий виновного на менее тяжкое преступление, государственный обвинитель внес на незаконный приговор суда апелляционное представление.
Накануне суд округа поддержал позицию прокуратуры и изменил приговор. Мужчине назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.