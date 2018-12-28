2018-12-28T13:42:38+03:00
Общество

Девочку, бродившую две недели по Гыданской тундре, следователи поздравили с праздниками

Дружба девочки и правоохранителей началась со страшных событий
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта СУ СК ЯНАОФото с сайта СУ СК ЯНАО
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В предновогодние дни следователи ЯНАО пригласили Свету к себе в отдел и поздравили ее со светлыми праздниками Нового года и Рождества Христова.

Дружба юной тундровички Светланы с следователями началась в августе 2018 года.

Напомним, 8 августа в Гыданской тундре из стойбища, расположенного в 100 км от села Гыда Тазовского района 15-летняя девочка самостоятельно ушла в гости к своему брату, чей чум находился в 6 километрах. Но до места она так и не добралась. По факту безвестного исчезновения несовершеннолетней было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». В поиске Евай Светланы принимали участие спасатели «Ямалспаса», сотрудники органов внутренних дел, родственники девочки и добровольцы.

Руководитель следственного отдела по Тазовскому району Иван Николаевич Божко возглавил следственно-оперативную группу, которая трижды вылетала на место происшествия к стойбищу. На десятые сутки безуспешных поисков, когда энтузиазм поисковиков стал угасать, именно руководитель следственного отдела настоял на продолжении активных мероприятий. В результате, спустя 15 суток, девочку в изможденном состоянии, но живую обнаружили в тундре.

Следователи и спасатели оказались в числе тех, кто принял девочку из рук счастливых родителей и на вертолете доставили в районную больницу. Сказать, что все следователи переживали за судьбу девочку – это не сказать почти ничего. В день, когда пришло известие о ее чудесном спасении, ликовали все. Искренне, до слез, с восхищением ее силой духа и мужеством.

С тех пор прошло почти полгода, Свету по ее просьбе перевели на обучение в районную школу – интернет, Иван Николаевич и его следователи продолжают свою деятельность по защите прав граждан. А из тундры родственники Светы всему следственному отделу постоянно передают теплые приветы и слова благодарности.

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