2018-12-28T13:26:47+03:00
Общество

Салехард на третьей строчке в рейтинге эффективности городов

Оценивали города по политико-управленческим и социально-экономическим факторам
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта администрации города СалехардФото с сайта администрации города Салехард
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Экспертный центр Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) составил рейтинг эффективности управления в городских округах России.

Согласно рейтингу, в тройку лидеров вошли Тюмень и Салехард. Последнюю строчку списка заняла Махачкала.

Рейтинг эффективности управления в городских округах показывает актуальные результаты работы муниципальной власти в целом. Его составители оценивали города по политико-управленческим и социально-экономическим факторам. К последним относились расходы бюджета на дошкольное образование, расходы бюджета на ЖКХ, культуру и другие.

Рейтинг показывает, насколько эффективно распоряжается этими ресурсами городская власть и каких результатов ей удается добиваться, в том числе в условиях ограниченных ресурсов.

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