Владелица магазина из Панаевска отказалась платить зарплату продавцу

СЕГОДНЯ 12:59 2018-12-28T13:00:16+03:00

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Три месяца задержки заработной платы и пособие по беременности и родам не желала выплачивать владелица магазина своей сотруднице.

По информации следственного комитета Ямала, женщина обвиняется в частичной невыплате свыше трех месяцев заработной платы и иных, установленных законом выплат, совершенная из корыстной или иной личной заинтересованности работодателем и в хищении чужого имущества, вверенного виновному.

Предпринимательница в поселке Панаевск Ямальского района заключила трудовой договор с 28-летней местной жительницей, приняла ее на работу продавцом в свой магазин. В период с июля по ноябрь 2017 года, работодатель, допустила частичную невыплату заработной платы и пособия в связи с отпуском по беременности и родам свыше трех месяцев продавцу, в общей сумме более 152 тысяч рублей.

Также выяснилось, что работодатель не перечислила работнику пособие по беременности и родам в сумме свыше 65 тысяч рублей, полученное от регионального отделения Фонда социального страхования и потратила его на собственные цели.

Обвиняемая свою вину не признала и добровольно возмещать причиненный ущерб отказалась. В ближайшее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу.