В Ноябрьске подрядчики, затянувшие с капремонтом, попали в реестр недобросовестных

СЕГОДНЯ 12:24 2018-12-28T12:24:28+03:00

На капремонт домов в Ноябрьске затрачено более 16 миллионов рублей Фото: Татьяна Коркина

На все работы было потрачено чуть более 16 миллионов рублей

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Все работы по капитальному ремонту домов в Ноябрьске завершены. Об этом рассказала начальник отдела капитального ремонта Наталья Середа.

- В ходе проведения капитального ремонта были трудности, связанные с тем, что некоторые подрядные организации не в полной мере рассчитали свои силы при производстве работ, что повлекло за собой несвоевременную закупку материалов, и, как следствие, нарушение сроков выполнения работ. Подрядчикам, нарушившим сроки, выставлена неустойка, - отметила чиновница.

Подрядчики, нарушившие сроки, заплатят штрафы. А некоторых исключили из реестра добросовестных подрядчиков.

Напомним, в этом году проведен капитальный ремонт общего имущества в 35 многоквартирных домах. В 16 ремонтировали крышу, а в 12 – подвальные помещения. На двух объектах заменили лифт, на шести установили общедомовые приборы учета потребления ресурсов. В 12 многоквартирных домах провели ремонт систем электро-, тепло, водоснабжения, водоотведения.

На все работы было потрачено более 16 миллионов рублей.