В Ноябрьске подрядчики, затянувшие с капремонтом, попали в реестр недобросовестных
Все работы по капитальному ремонту домов в Ноябрьске завершены. Об этом рассказала начальник отдела капитального ремонта Наталья Середа.
- В ходе проведения капитального ремонта были трудности, связанные с тем, что некоторые подрядные организации не в полной мере рассчитали свои силы при производстве работ, что повлекло за собой несвоевременную закупку материалов, и, как следствие, нарушение сроков выполнения работ. Подрядчикам, нарушившим сроки, выставлена неустойка, - отметила чиновница.
Подрядчики, нарушившие сроки, заплатят штрафы. А некоторых исключили из реестра добросовестных подрядчиков.
Напомним, в этом году проведен капитальный ремонт общего имущества в 35 многоквартирных домах. В 16 ремонтировали крышу, а в 12 – подвальные помещения. На двух объектах заменили лифт, на шести установили общедомовые приборы учета потребления ресурсов. В 12 многоквартирных домах провели ремонт систем электро-, тепло, водоснабжения, водоотведения.
На все работы было потрачено более 16 миллионов рублей.