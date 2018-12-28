2018-12-28T12:02:11+03:00
Происшествия

На Ямале задержан мошенник из Краснодара

Мужчина дал признательные показания
Алена Кульмухаметова
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Уголовник представлялся сотрудником полиции и просил оказать ему различные услуги, все они сводились к переводу денег на счёт.

Накануне сотрудниками уголовного розыска по Ямало-Ненецкому автономному округу совместно с коллегами из Нового Уренгоя при взаимодействии с коллегами из Краснодарского края раскрыта серия мошенничеств, совершенных в отношении жителей Ямала.

В период с октября по декабрь текущего года злоумышленник находил в сети Интернет объявления о продаже товаров частными лицами. Во время телефонных разговоров с продавцами он представлялся сотрудником полиции. Затем договаривался о встрече по вопросу покупки товара и просил заехать по пути с в магазин, купить определенные продукты и перевести деньги на номер телефона, обещав расплатиться при встрече.

Выяснилось, что житель Краснодарского края ранее судим. Общий ущерб составил более 65 000 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Подозреваемый дал признательные показания.

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