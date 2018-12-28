2018-12-28T11:27:36+03:00
Общество

В Салехарде определили площадки для запуска фейерверков

Это сделано для пожарной безопасности
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта администрации СалехардаФото с сайта администрации Салехарда
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Запускать салют где хочется жителям Салехарда нельзя. Администрация города установила площадки для этих целей.

В список мест, разрешённых для запуска салютов, вошли четыре площадки в разных районах города. Это территория возле скульптурной композиции «Мамонт», парковка в районе городского пляжа, территория спортивного комплекса на Обской и площадь у памятника Ленина на улице Республики. На каждой площадке сотрудники управления ГО и ЧС установили специальные таблички с информацией о применении пиротехнических изделий. Места для запуска фейерверков выбирали с учетом требований по отдалению от жилых домов, газовых труб, деревьев, транспорта.

Такое решение было принято по итогам заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в ЯНАО от 26 декабря 2018 года. Связано это с увеличением количества пожаров в период новогодних праздников и порчей имущества.

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