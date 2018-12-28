2018-12-28T10:19:46+03:00
Общество

Бухгалтера из Лабытнангов будут судить за лояльность к бизнесмену

Женщина не выбрала наиболее выгодные предложения
Алена Кульмухаметова
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Следственный комитет Ямала возбудил уголовное дело в отношении главного бухгалтера муниципального предприятия «Семь лиственниц» за воспрепятствование законной предпринимательской деятельности.

По данным следствия, в январе 2018 года в городе Лабытнанги «Семь лиственниц», оказывающее гостиничные услуги, проводило закупки на поставку продуктов питания. Для участия в четырёх аукционах подали заявки два индивидуальных предпринимателя. Главный бухгалтер проигнорировал, предложения индивидуального предпринимателя, несмотря на их меньшую цену. При этом, его конкуренту – второму индивидуальному предпринимателю, председатель комиссии предоставил возможность представить новые предложения с меньшей ценой контрактов.

В этот же день предприниматель воспользовался открывшимися для него возможностями и по всем лотам закупки предоставил новые предложения с ценой контракта меньшей, чем у потерпевшего. В результате чего с ним были заключены четыре контракта, на сумму более 1,4 млн. рублей.

Противоправные действия повлекли ущемление прав добросовестного предпринимателя.

Расследование уголовного дела продолжается.

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